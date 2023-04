Comunità sotto shock per la morte di Michele: "Un ragazzo meraviglioso"

Cerignola sotto shock per la morte del giovane Michele Reddavide, che il prossimo settembre avrebbe compiuto 20 anni. Michele ha perso la vita in un terribile incidente stradale, avvenuto ieri sera, alla periferia di Cerignola, mentre era in sella alla sua motocicletta.

A ricordarlo, con affetto e dolore per l'accaduto, è l'istituto 'Pavoncelli'. Michele, infatti, era un ex studente dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. "Un ragazzo meraviglioso, apprezzato anche dalle aziende che lo hanno ospitato come stagista, gran lavoratore", scrivono dall'istituto scolastico. "Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile, non ci sono parole adatte a commentare quanto accaduto. Ciao Michele, nel cuore di tutti noi hai lasciato un dolore che nessuno potrà colmare", concludono.