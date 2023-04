/ via Tratturello Regio di Bovino

Gravissimo incidente stradale a Cerignola: centauro 20enne muore nello schianto con una utilitaria

L'impatto è avvenuto tra le 21 e le 22, in via Tratturello Regio di Bovino, nei pressi dell'uscita di un'area di servizio. Nulla da fare per il giovane: è deceduto all'arrivo in ospedale