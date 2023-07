Morto il 31enne vittima di un incidente in moto all'altezza di Vignanotica

Non ce l'ha fatta Domenico Larogna, il 31enne di Cerignola, vittima, domenica 23 luglio, di un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 sulla litoranea che collega Vieste a Mattinata, in località Vignanotica. Nell'impatto tra la sua moto e un camion della nettezza urbana della Tecla, il centauro aveva riportato ferite gravissime. Trasportato in codice rosso in ospedale, è deceduto ieri. Antonio è la trentunesima vittima spezzata sulle strade della provincia di Foggia, il secondo centauro deceduto nelle ultime ore. A Manfredonia, infatti, non ce l'ha fatta il 49enne coinvolto in un sinistro il 6 luglio scorso.