Tutta Foggia piange Luca: aveva 49 anni, lascia una moglie e due figli

E’ stato fatto il possibile, ma per Gianluca Ritrovato non c’è stato nulla da fare. Il fisioterapista 49enne in servizio presso l’area ospedaliera di Universo Salute è stato morto per le gravissime ferite alla testa riportate nel drammatico incidente stradale avvenuto il 4 luglio di via Manfredonia, a Foggia, quando è stato travolto da un’auto mentre percorreva il cavalcaferrovia in bici. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate.

Ricoverato in Rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia, è stata dichiarata la morte cerebrale questo pomeriggio, non prima però che i familiari acconsentissero l’espianto degli organi.

Lascia la moglie Maria, docente al liceo Poerio, e due figli maschi. “La città e l'intera Comunità di Don Uva sono in lutto. Un momento drammatico, di grande commozione condivisa dal presidente Giancarlo Pecoriello, dal vicepresidente esecutivo Paolo Telesforo, dall'Ad Luca Vigilante, che unitamente al Cda, al Top Management, al Coordinamento e alle Direzioni Sanitarie, ai medici, al personale tutto, partecipano al dolore della famiglia”.

Questa le descrizione di Luca fatta dalla pagina Fb Voce di Foggia: "Ti ricorderò come un angelo sorridente. Un uomo pieno di forza e di bontà. Un fisioterapista che è riuscito ad aiutare centinaia di persone trasferendo in loro non solo la tecnica ma anche la forze, il coraggio e la speranza. Luca, sei stato le mani di Dio su questa terra e tutti i tuoi familiari sono orgogliosi di te. I tuoi piccoli figli hanno avuto una padre speciale che ha sempre aiutato il prossimo".