Parrucchiere morto in un drammatico incidente stradale: "Ciao Dino"

Tragedia sulle strade della provincia di Foggia, dove poco prima di pranzo, in seguito ad un incidente stradale, Leonardo Difoggia, mentre era alla guida della sua Jeep Renegade, è deceduto nell'impatto con una autocisterna carica di latte avvenuto sul 'Tratturello regione ponte di Bovino' nel tratto di strada che collega Stornara a Cerignola.

Di professione parrucchiere, era conosciutissimo nelle zone dei Cinque Reali Siti e dell'Ofanto. Originario di Stornara, viveva a Cerignola.

Era il titolare del salone di Piazza Matteotti, la rinomata attività commerciale 'Newlookmaker Dino'.

Purtroppo per lui e per i suoi cari, non c'è stato nulla da fare: il professionista è morto sul colpo incastrato nella sua auto, travolta e schiacciata dal mezzo pesante.

Sui social in tanti hanno già espresso messaggi di cordoglio per Dino, così come veniva chiamato dai clienti e dagli amici.

Sul luogo della tragedia, insieme alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Cerignola e una autogrù dal comando di Foggia. Indagano i carabinieri.

"Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ha scosso la nostra comunità. Abbraccio la famiglia e a nome di Stornara faccio le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Dino" il commento del sindaco Roberto Nigro.

