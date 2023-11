Tragedia a Pescara: morta 21enne originaria di San Marco in Lamis, era una studentessa di Medicina

Aveva 21 anni, studiava Medicina all'Università degli Studi 'Gabriele D'Annunzio' di Chieti ed era nata a San Marco in Lamis, la ragazza che nel pomeriggio di venerdì 17 novembre, è deceduta in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto all'uscita San Silvestro della circonvallazione di Pescara.

Come riporta il quotidiano d'informazione on line IlPescara, Federica Pia Pizzuto era a bordo della sua Ford Focus quando si è scontrata frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un operaio 59enne di Montesilvano, trasportato in pronto soccorso in codice rosso e ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni.

Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta una terza autovettura, una Peugeot, il cui guidatore ha avuto la prontezza di schivare le due vetture. Soltanto lievi ferite e un grosso spavento per l'occupante. Drammatica la scena del sinistro, letteralmente distrutti i due veicoli finiti sul guardrail dopo il frontale, sulle cui cause sono in corso le indagini.

Per estrarre i guidatori dagli abitacoli, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza medicalizzata e una della Misericordia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ventunenne sammarchese residente a Francavilla a Mare, con i genitori e la sorella più piccola.