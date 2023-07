Terribile incidente in moto sulla Statale 89: interviene l'elisoccorso, gravissimo centauro

La Statale 89 Garganica è chiusa in direzione Foggia per via di un incidente stradale all'incrocio per San Giovanni Rotondo. Intorno alle 18, un uomo alla guida di una moto sarebbe caduto sull'asfalto uscendo fuori strada. Nel sinistro sarebbe stata coinvolta anche un'auto. Il centauro è stato trasportato in elisoccorso all'eliporto della città di San Pio e da lì trasferito in ambulanza presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

E' in sala rossa. Dovrà essere sottoposto ad una tac. Si teme abbia avuto un'emorragia cerebrale. Sul posto, oltre agli operai di Anas, sono intervenuti i sanitari del 118, l'eliambulanza di Alidaunia e la polizia. La sede stradale è stata sbloccata alle 19.30. Fino a quel momento, chi proveniva da Mattinata ed era diretto a Foggia, era stato costretto ad entrare a Manfredonia.