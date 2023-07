Tragedia sulla Statale 272 tra San Marco e San Severo: morto ciclista

Dramma sulla Statale 272, nel tratto di strada che collega San Marco in Lamis a San Severo, a poche centinaia di metri dalla stazione dismessa della città dei due conventi.

Questa mattina, intorno alle 7.45, per cause ancora in corso d'accertamento, un uomo a bordo di una bicicletta, mentre percorreva l'arteria insieme ad un gruppo di ciclisti, si è accasciato sull'asfalto ed è deceduto all'istante. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti a bordo di due ambulanze.

Al momento si esclude che la vittima, un uomo di San Severo, possa essere stata investita. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore.

All'arrivo dei soccorsi presentava una frattura alla testa e ferite a una gamba

Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti della disgrazia, sono giunti i carabinieri della Città dei Campanili