Ancora sangue sulla Tangenziale di Foggia: auto esce fuori strada, c'è una vittima

È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, alle porte di Foggia. Il fatto è successo poco dopo le 18, all’altezza del km 14 della Statale 673.

Per cause da accertare, una Renault Clio, con a bordo il solo conducente, è uscita fuori strada terminando la corsa contro una recinzione a bordo strada. Nulla da fare per il conducente: è morto sul colpo.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. I rilievi del caso, invece, sono affidati alla polizia stradale.