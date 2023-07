Foggiano morto a Ferrara in un incidente in moto: aveva 40 anni

Vincenzo Fabrizio Bufano, 40enne di Foggia dipendente di Mediaworld, è deceduto nel pomeriggio di ieri, 25 luglio, in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Ferrara, dove viveva e lavorava. Come riporta Ferraratoday, la vittima stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter di grossa cilindrata in direzione centro città, quando ha impattato con un Doblò. Nel violento impatto il 40enne è stato sbalzato dal suo mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Vincenzo, super tifoso del Foggia, è morto sul colpo. Illeso invece il guidatore anziano alla guida del furgoncino.