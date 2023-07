Giorgio non ce l'ha fatta: è deceduto in ospedale dopo l'incidente, aveva solo 18 anni

San Severo è ancora sotto choc per la morte di Giorgio Principito, di soli 18 anni, deceduto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove sabato mattina era stato trasportato in elisoccorso per via di un incidente avvenuto nella città dell'Alto Tavoliere, in via Fortore.

Sulla dinamica ci sono indagini in corso. La vittima era a bordo di una moto. La notizia della sua dipartita ha lasciato migliaia di cittadini sgomenti. Lascia i genitori Maria Elena e Mimmo e il fratello Raffaele. Non è stata ancora stabilita la data delle esequie.

"Pensare a te, e quando eri piccolo... Bello, elegante, intelligente fin da piccolo. Miliardi di ricordi di te, eri l'orgoglio di tua mamma e papà. Non potrò essere li a darti l'ultimo saluto, e dare conforto ai tuoi, ma ti mando un bacio volante. Adesso brilla lassù. Giorgio sempre nei nostri cuori. Non ci sono parole per questo dolore"

Così il genero Matteo: "Figlio mio... ti ho voluto bene dal primo giorno che sei entrato nella nostra famiglia. Non eri mio genero, tu eri mio figlio. Eri sempre pronto a darmi una mano. Mi chiamavi vecchio se non ce la facevo a fare qualcosa e sorridendo dicevi: spostati vecchio che ci penso io. Non ti dimenticherò mai figlio mio. Quando qualcuno mi chiamava non dicevo sto con mio genero, dicevo sto con mio figlio Giorgio".

"Caro Giorgio la tua morte improvvisa non ce la aspettavamo, hai lasciato in noi un vuoto senza fine. Di te ci mancherà tutto, il tuo sorriso le tue risate il prendersi in giro. Abbiamo perso più di un amico, una persona ed un ragazzo d’oro che aveva grandi progetti per il futuro e una vita davanti. La tua passione era la moto. Ora da lassù continua a correre felice, noi da quaggiù non ti dimenticheremo mai. Ciao Giorgio, amico mio, ti porterò sempre nel mio cuore" il messaggio strappalacrime di Kevin Pio Sordillo, amico della vittima.

Anche Maria, la zia, lo ha ricordato sui social: "Amore di zia, la vita è ingiusta, non ti vedrò più, non sentirò più chiamarmi per strada. Sei la stella più bella che brilla in Paradiso"