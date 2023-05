Tre ragazzi morti nel Foggiano: arrestato conducente dell'auto, è risultato positivo al drug test

Sarebbe risultato positivo al test antidroga (hashish e cannabinoidi) e arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 40enne di Orsara di Puglia che ieri, mentre percorreva la Statale 90 'Delle Puglie' tra Troia e Bovino, intorno alle 15.30, è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con due motociclette.

Nel violento impatto, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, hanno perso la vita due fidanzati, nonché titolari di un bar ad Ariano Irpino, e un loro amico. Il conducente alla guida della Dacia Duster è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia. E' stato giudicato guaribile in 30 giorni.

Le indagini avviate nell'immediatezza della tragedia su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo dauno, sono state affidate ai carabinieri.

Le salme di Emilio D'Avella, Pamela Mustone ed Emiliano Serafino, si trovano presso l'obitorio del policlinico di Foggia in attesa di sapere se e quando verrà svolto l'esame autoptico sui corpi delle vittime di 30,32 e 34 anni.