Incidente mortale sulla Statale 16 bis, scontro tra auto e camion: muore avvocato di San Severo

Ancora una tragedia sulle strade di Capitanata. Un incidente mortale è avvenuto stamani, intorno alle ore 7 sulla Statale 16 bis tra Bari e Foggia al km 569 in direzione Cerignola. Nel sinistro, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un camion e una auto. L'impatto è stato fatale per il conducente dell'auto, Ciro Nardelli, avvocato 66enne di San Severo.

Sul posto sono intervenuti Polizia stradale, ambulanze e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo si è rivelato vano. "Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Foggia ha appreso con sgomento la notizia della scomparsa improvvisa del collega Ciro Nardelli, avvocato stimatissimo, grande professionista e dalle qualità umane eccezionali. L’avvocatura oggi ha subito una grande perdita", si legge in una nota dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

"L’avvocatura foggiana ha subito un gravissimo lutto. Ci ha lasciati Ciro Nardelli, un collega carissimo, un uomo perbene e preparato, sempre gentile, sempre disponibile, sempre pronto ad un confronto. Ci mancherà tanto", il commento di Gianluca Ursitti, presidente dell'Ordine degli avvocati di Foggia.

"Non è senza significato che Ciro ci sia stato portato via mentre adempiva al proprio mandato difensivo. Aalla famiglia il nostro più sincero ed affettuoso cordoglio", il messaggio dei soci della Camera Penale di Capitanata.

"Oggi piangiamo tutti la scomparsa del Collega Ciro Nardelli. Possiamo solo ricordarlo per la sua immensa professionalità e massima disponibilità verso i Colleghi", scrive l'Associazione Difensori d’Ufficio - Sezione di Foggia