Incidente mortale sulla Foggia-San Severo: la tragedia nello scontro tra un'auto e un furgone

È di un morto e un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la Statale 16, tra Foggia e San Severo.

Il fatto è successo poco dopo le 13, all'altezza dello svincolo per Borgo La Rocca. Due i mezzi coinvolti nell'impatto: un'autovettura e un furgone. Ad avere la peggio nell'impatto è stato un uomo di circa 60 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Ferita un'altra persona, al momento non sono note le sue condizioni.

La dinamica del sinistro sarà ricostruita dagli agenti della polizia stradale, che stanno eseguendo i rilievi tecnici necessari a stabilire anche le eventuali responsabilità dell'accaduto.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è stato necessario anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.