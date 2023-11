Foggia piange la piccola Angelica, l'alunna della 'Leopardi' morta in un incidente stradale

'Il nostro piccolo Angelo è tornato alla casa del padre'. Recita così il manifesto funebre affisso davanti all'istituto 'Giacomo Leopardi', di Angelica Di Padova, la bambina deceduta domenica 29 ottobre in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto sulla Sp 230 che collega Spinazzola a Gravina di Puglia.

L'alunna del XII Circolo Didattico di via Selicato, aveva soltanto dieci anni; nel tragico sinistro erano rimasti feriti anche i suoi genitori e la sorellina più grande di lei di un anno. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, per Angelica non c'era più nulla da fare.

Nel violento impatto frontale tra due Suv Volvo, in direzione della città che ha dato i natali a Papà Benedetto XIII, dove era diretta la famiglia di Foggia, la piccola è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Le cinque persone ferite, tra cui una coppia di trentenni a bordo dell'altra autovettura diretti quel giorno in provincia di Foggia, erano state trasportate all'ospedale Perinei di Altamura.

"Angelica, mia dolcissima Angelica, noi maestre e i tuoi compagni di classe pregheremo per te tutte le mattine. Tu intanto aiutaci da lassù, aiuta tutti come hai sempre fatto"

I funerali della piccola dagli occhi azzurri si sono svolti questa mattina presso la chiesa di Sant'Antonio di Via Smaldone.