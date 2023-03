Tragedia nel Foggiano: investito e ucciso da un camioncino in retromarcia

Tragedia a Candela, sui Monti Dauni, dove un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato travolto da un camioncino in retromarcia. Il fatto è successo ieri mattina, in via Sabotino, alla periferia del paese. Nulla da fare per l?anziano, che è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell?85enne. Al vaglio dei militari la posizione del conducente del mezzo, un uomo di un vicino paese dei Monti Dauni.