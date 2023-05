Incidente mortale sulla A16: perde la vita motociclista

È un motociclista la vittima dell’incidente avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16.15 sulla A16 al km 133 nel tratto compreso fra Candela e Cerignola ovest.

Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo in cui non sono coinvolti altri veicoli. Il centauro che viaggiava in direzione Napoli, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato impattando il guardrail e finendo nella carreggiata opposta. E' morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti il 118 e le pattuglie della Polizia Stradale.

Fino alle 20.30 il tratto autostradale è rimasto chiuso in entrambe le direzioni provocando una coda di 2 km.