Grave incidente stradale in via Napoli: morto 36enne

Non ce l'ha fatta il giovane rimasto ferito nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, in via Napoli, a pochi km dal centro abitato di Foggia. Due i veicoli coinvolti: una Kia e un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco (il fatto è successo a breve distanza dalla sede del Comando provinciale), ma la dinamica del sinistro è ancora tutta da ricostruire.

A seguito dell'urto, il veicolo si è adagiato su un fianco, all'altezza del Seminario Diocesano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dalle lamiere del mezzo e hanno messo in sicurezza la zona. Necessario l'intervento di una ambulanza del 118, con il supporto di un'automedica. Nulla da fare, però, per il giovane, un foggiano di 36 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Il giovane è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Illesi, ma sotto choc, i vigili del fuoco coinvolti nel sinistro. Sull'accaduto sono in corso i rilievi della polizia locale.

Aggiornato alle 14.40