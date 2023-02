Tragedia nel Foggiano: pedone travolto e ucciso da un'auto sulla strada provinciale 75

Pedone travolto e ucciso sulla Provinciale 75, nei pressi di Borgo Tressanti, in agro di Cerignola.

Il fatto è successo poco dopo le 21.30: la vittima, un cittadino nordafricano, non ancora identificato, procedeva solo, a piedi, lungo la direttrice, quando è stato travolto da una autovettura che sopraggiungeva.



Per lui non c’è stato nulla da fare. Sotto choc, invece, il conducente del mezzo, che si è fermato per chiedere aiuto ed è stato poi soccorso dal 118 per un malore.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cerignola, che stanno eseguendo i rilievi tecnici del caso.