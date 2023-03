Lucera sotto choc per la morte di Antonio: il giovane camionista è morto in un incidente stradale sulla A14

Lucera è sotto choc per la morte di Antonio Di Sabato, il ragazzo di 25 anni, deceduto quest'oggi in un terribile incidente stradale avvenuto sulla A14 in direzione Bologna vicino Ancona Sud, in seguito ad un violento tamponamento tra il suo mezzo e un pullman. Per il giovane camionista non c'è stato nulla da fare, è deceduto all'istante. Il padre - che viaggiava sulla stessa direttrice - sopraggiunto qualche minuto dopo, ha assistito alle conseguenze del terribile impatto.

Antonio amava il calcio, la sua più grande passione, ed era tifosissimo del Foggia. Gli amici più stretti e i conoscenti hanno affidato ai social il loro grane dolore e il ricordo di alcune foto scattate insieme al ragazzo deceduto.