Incidente stradale nel Foggiano: violento impatto sulla SP 83, c'è una vittima

E' di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 18 di oggi, lungo la provinciale 83, che collega Orta Nova a Stornara. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due auto.

Feriti i conducenti dei due veicoli: il primo, un cittadino di nazionalità marocchina che viaggiava a bordo di una Ford Galaxy, è stato affidato ai rianimatori dell'elisoccorso, ma è deceduto poco dopo; l'altro, invece, 34enne di Stornara, che viaggiava a bordo di una Mercedes Classe C, è stato affidato ai sanitari del 118. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola per 'liberare' i feriti dalle lamiere dei mezzi e mettere in sicurezza la zona. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri. Al momento non è stata ancora ricostruita la dinamica del sinistro e non è chiaro se altri veicoli coinvolti abbiano lasciato il luogo dell'impatto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.