Tragedia sulla Statale 16: un morto nel violento impatto tra un'auto e un mezzo pesante

È di un morto il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto questa mattina 22 settembre sulla Statale 16 Adriatica, al km. 648,000 del tratto che collega Foggia a San Severo, in agro del Comune dell'Alto Tavoliere. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'Alfa Romeo Stelvio e un mezzo pesante. La tragedia nelle vicinanze di un'officina.

Nell'impatto, il conducente 60enne alla guida dell'auto, Michele Marinaccio di Accadia, è deceduto. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo. Chi è transitato in quel momento racconta di una scena terribile. Il tir avrebbe travolto l'autovettura, finita oltre il guardrail sui terreni circostanti. Sono evidenti i segni della tragedia.

Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi danneggiati, il transito era stato momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente con le indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti gli operati di Anas, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.