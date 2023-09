Morto il prorettore foggiano del Politecnico di Milano: due settimane fa l'incidente sul Lago di Garda

Federico Bucci, prorettore della sede territoriale di Mantova del Politecnico di Milano originario di Foggia, è deceduto dopo due settimane di agonia. Il 3 settembre era rimasto coinvolto in un grave incidente sul Lago di Garda. A nulla sono serviti gli sforzi del personale medico dell'ospedale Borgo di Trento di Verona, dove era stato ricoverato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza alla testa. Dall'intervento non si è mai ripreso. Il professore architetto, 64 anni, si trovava in vacanza a Garda. Mentre attraversava la strada in Corso Italia, è stato investito da una macchina

Federico Bucci era nato a Foggia. Era professore ordinario di storia dell'architettura al PoliMi. Sempre al PoliMi, era stato delegato del rettore per gli archivi e le biblioteche, prorettore del polo territoriale di Mantova e responsabile della Cattedra Unesco. Era stato visiting professor alla Texas A&M University, all'Istituto di Architettura di Mosca, alla Universidad de Los Andes di Merida, Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los Angeles e all'Etsab di Barcellona. Aveva lavorato presso l’archivio dell'Albert Kahn Inc. (Detroit) e il Cca (Montrèal).