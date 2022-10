L'estate drammatica sulle strade del Foggiano intrise di sangue: 21 morti in tre mesi

Sulle strade della provincia di Foggia - provinciali, statali e in autostrada - si continua a morire. Da gennaio a settembre si registrano 41 vittime. Di queste, 21 hanno perso la vita durante l'estate che ci siamo lasciati alle spalle. Sono perlopiù giovani.

La sera del 22 settembre hanno lasciato la vita terrena Franco Giuseppe Colanero e Monica Fraccacreta, rispettivamente di 49 e 36 anni. Entrambi di San Severo, sono morti in seguto ad un violento scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Sp 30 tra San Severo e Torremaggiore.

Il giorno precedente, il 21, sulla strada provinciale 27 tra San Severo e Apricena, aveva perso la vita la 68enne Michelina Ciuffreda. L'11 settembre un agricoltore di 80 anni, colpito da un malore, si era ribaltato in una cunetta mentre era a bordo di un trattore a Monteleone di Puglia. Il cuore di Andrea Pileo aveva smesso di battere nella corsa disperata verso l'ospedale della città di San Pio, qualche minuto dopo il violento impatto al bivio di San Matteo, che l'8 settembre era costata la vita al 28enne di Foggia. Non ce l'aveva fatta Alì, uno dei braccianti agricoli coinvolto nell'incidente del 2 settembre che si era verificato sulla Provinciale 23 nei pressi del Gran Ghetto. Aveva 59 anni ed era di Carpino, Francesco Ciuffreda, il motociclista morto all'ìngresso di Rodi Garganico, uscita per Lido del Sole, intorno alla mezzanotte e mezza del 3 settembre.

Tuttavia, resta a agosto il mese del 2022 con più vittime, nove in tutto con il decesso avvenuto presso l'ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di uno dei soggetti coinvolti nel violento scontro del 21 agosto sulla Statale 272 - in zona Pantano -sulla strada che collega San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo.

Le altre otto vittime sono la 35enne Luigia Boccamazzo, deceduta al Policlinico di Foggia, dove era stata elitrasportata in seguito all'incidente tra la e-bike sulla quale viaggiava insime alla 23enne Amelia Capobianco, morta sul colpo, è un'auto, che le ha travolte. La tragedia, la quarta del mese che ha fatto piangere Lucera - si è verificata sulla Sp 5 che collega la città svevo-federiciana a Pietramontecorvino.

Il 26 agosto, sulla Statale 16 alle porte di San Severo, era deceduto Gino Armellotti, agricoltore di 67 anni della città dell'Alto Tavoliere mentre, a bordo di un trattore, percorreva l'arteria tra le più pericolose d'Italia, dove nel 2021 c'erano stati 6 morti e 85 feriti. (leggi i dati).

Due giorni prima, il 24 agosto, sulla sp 109 che collega San Severo a Lucera, aveva perso la vita Egidio Di Fiore, 66 anni di Lucera.

La prima vittima della strada del mese funestato da lutti e sciagure, era stata Thomas, il lavoratore migrante morto la sera del 6 agosto sulla Statale 16 in agro di San Severo all'altezza di un'area di servizio. La seconda Michele Altomare, il 41enne autotrasportatore di Zapponeta, morto in un incidente stradale autonomo tra Ordona e Stornarella. L'11 agosto aveva perso la vita Luigi Vetere, regista 29enne di Lucera deceduto lungo la provinciale 41 tra San Nicandro Garganico e Torre Mileto. Il 15 dello stesso mese, in seguito al sinistro avvenuto sulla Sp 58 su un cavalcavia nei pressi di Manfredonia, il cuore di una turista svizzera aveva smesso di battere dopo tre giorni di agonia.

Un incidente mortale e tre vittime il 10 luglio sul viadotto San Francesco della Statale 693 dei laghi che collega Cagnano Varano a Carpino, in cui hanno perso la vita i coniugi Marco Villanova e Lucia Teresa Forleo, e l?amica che era in auto con loro, Pia De Flumeri, erano tutti e tre di Castelluccio dei Sauri.

A giugno, il 25, un uomo di 56 anni e sua figlia di 26 anni, originari di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ma residenti a Cassano delle Murge in provincia di Bari, di ritorno da Milano, sono morti sulla autostrada A14, nel tratto tra San Severo e Foggia.