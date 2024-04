Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 aprile

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 13 aprile

Foggia

A partire dalle 16.30 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte in via Galliani a Foggia ci sarà il convegno ‘Dimensioni internazionali, nazionali e locali per un impegno di pace’.

Alle 17 dalla sede dell'Associazione ANFFAS, prende il via l'evento ‘Camminata dell'amicizia’.

Alle 21 al Teatro del Fuoco va in scena ‘A spasso con Daisy’ di Alfred Uhry con Milena Vukotic, Salvatore Marino, Maximilian Nisi per la regia di Guglielmo Ferro.

Presso la Fiera a partire dalle 10 è possibile visitare una delle tappe del ‘Jurassic Expo in Tour’.

Al Teatro Regio di Capitanata alle 21 a Compagnia Enarchè mette in scena la commedia ‘Citt citt ’mizz a chat’.

Al Piccolo Teatro di Foggia alle 21 torna in scena ‘Miseria e nobiltà’, il capolavoro di Eduardo Scarpetta, nell’adattamento e per la regia di Dino La Cecilia.

Provincia

A Deliceto alle 10.30 inaugurazione della Community Library intitolata all’archeologa Marina Mazzei.

A San Severo presso la sala Fanelli del Convento dei frati Cappuccini, alle 19 il regista Fernando Muraca presenterà il suo libro ‘Ho attraversato il fuoco’.

A Peschici, per la rassegna ‘Benedetta Primavera’, alle 19 nell’auditorium ‘P. Granieri’, saggio con gli allievi dell’Asd Palestra Do’ dal titolo ‘La notte dei guerrieri’.

A San Severo alle 21 tappa pugliese per il ‘Never Give Up Tour’ del chitarrista sanseverese Luca di Luzio - Globetrotter Project.

A San Giovanni Rotondo alle 21.30 al Provo.cult. C.lab concerto dei Buckwise.

Domenica 14 aprile

Foggia

Torna la marcia Emmaus-Amendola con partenza alle 9 dalla Comunità Emmaus in località Torre Guiducci.

Ultimo giorno per visitare la tappa foggiana del ‘Jurassic Expo in Tour’ in Fiera.

Provincia

A Lucera, in occasione del ‘Lions Day 2024’, screening gratuiti a partire dalle 9 in piazza Duomo.

A Monte Sant’Angelo alle 9.30 dalla Basilica di San Michele Arcangelo parte il tour in ebike ‘Scoprendo le orchidee a Pulsano’.

A Vieste approda la sesta edizione di ‘A pesca di plastica’, la manifestazione congiunta di tutte le province pugliesi a tutela dell’ecosistema marino.

A Serracapriola, in occasione della ‘Giornata della donazione e della prevenzione’, dalle 8 alle 12.30 presso l’Autoemoteca in piazza Vittorio Emanuele III sarà possibile donare il sangue.

A San Giovanni Rotondo alle 18.30 (ingresso alle 18) il Centro di Spiritualità Padre Pio ospiterà l’edizione 2024 dello spettacolo benefico ‘Destinazione Speranza’.

A Troia alle 18.30 presso l’auditorium Jean-Marie Martin (ex Chiesa dei Morticelli), ci sarà la presentazione del libro ‘Ineffabile’ di Vincenzo Casoli.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo)

A Foggia fino al 30 maggio presso la Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto sarà possibile ammirare 'Larte che parla moderno e contemporaneo'.

A Foggia fino al 20 aprile nella sala Rosa del Vento della sede della Fondazione Monti Uniti di Foggia ci sarà la mostra ‘Paesaggi di Capitanata. Opere dal XX al XXI secolo’ del pittore foggiano Pino Palmieri.