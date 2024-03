Nuova mostra alla Contemporanea Galleria di Foggia

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento con una mostra presso la Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto a Foggia. Da venerdì 5 aprile a giovedì 30 maggio sarà possibile ammirare 'Larte che parla moderno e contemporaneo', una esposizione di opere di celebri artisti come quelle Accardi, Adami, Angeli, Bonalumi, Burri, Campigli, Castellani, Ceroli, Cucchi, Dadamaino, De Chirico, De Maria, Del Pezzo, Depero, Di Terlizzi, Dorazio, Dufy, Festa, Fioroni, Fontana, Fratteggiani Bianchi, Galliani, Gilardi, Guttuso, Kounellis, Maria Lai, Man Ray, Marcheggiani, Obey, Oppenheim, Paolini, Pirandello, Pomodoro, Rotella, Schifano, Uncini, Warhol, Vocale, Zaza e altri. La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

“Interpretare il sentimento culturale del secolo trascorso fino al più innovativo contemporaneo – si legge in una nota stampa della Galleria – è un viaggio che attraversa cifre e stili pittorici e scultorei, di artisti a tutto tondo capaci di esprimere quel valore che fa dell’arte non una mera esecuzione tecnica, ma una posizione sull’oggi. Fare arte significa interpretare porzioni di mondo dal punto di vista sociale, ideale, introspettivo, essere, insomma, termometro del o dei cambiamenti in atto con la cifra della composizione artistica, con quella sensibilità propria della pittura o del tocco scultoreo”.