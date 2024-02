Gianni Celeste in concerto: l'autore di 'Povero gabbiano' live a Torremaggiore

Sarà Gianni Celeste l'ospite musicale protagonista a Torremaggiore nell'ambito delle celebrazioni in onore di Maria SS della Fontana. Il cantante partenopeo si esibirà in piazza Incoronazione lunedì 1° aprile a partire dalle ore 21.00.

Nato a Catania, una delle culle della musica neomelodica, Gianni Celeste (al secolo Giovanni Grasso) è uno dei più importanti esponenti del genere. Ha all'attivo oltre 80 album pubblicati tra studio e raccolte. 'Ricordo d'estate', nel 1985, fu il primo successo: ne seguirono altri come la celeberrima 'Nu Latitante, o ancora 'Te credevo sincera', 'L'amante', 'Senz'e te', 'Ho litigato con mia moglie', 'L'infermiera di notte', fino ad arrivare a 'Tu comm'a me' (noto ai più come 'Povero gabbiano') brano pubblicato nel 1988 e ritornato incredibilmente in auge grazie ai tiktoker palermitani Pietro Modica in arte Duracell e Franco Gioia.

Il brano diventò virale a tal punto da scalare le classifiche degli ascolti.