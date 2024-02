Faeto celebra la sagra del Maiale

Destinazione Monti Dauni, salendo la valle del Celone fino a Faeto, il comune più alto di Puglia insieme a Monteleone, per scoprire sapori e saperi della terra del prosciutto. Un angolo di territorio dall’elevato valore culturale (isola franco provenzale), paesaggistico e gastronomico. Un territorio da scoprire e conoscere a ritmo lento.

Occasione gradita è la Festa del Maiale (Fete de lu Cajunne de Faite) in programma domenica 10 marzo. L'obiettivo è valorizzare le specialità locali, dal maiale al prosciutto, sino al soffritto di maiale, vera e propria specialità pensata per l'occasione. Ma non solo food: anche intrattenimento, spettacoli e divertimento per allietare la giornata di festa. Il via già alle 10 con l’apertura degli stand enogastronomici dove dalle 11.30 sarà possibile degustare gratuitamente prodotti tipici della zona. Un’attrattiva in più per andare alla scoperta di un borgo caratteristico della montagna foggiana.