Arriva in Capitanata la quarta edizione della 'Merenda nell’Oliveta'

Puglia protagonista della IV edizione della ‘Merenda nell'Oliveta’ l'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio e patrocinata dalla Regione Puglia. Un’esperienza unica da vivere dall’alba al tramonto immersi nel paesaggio olivicolo, un modo per entrare in contatto con la natura. Tema dell’edizione 2024 è il ‘mental wellness’ ovvero il benessere psicofisico che deriva dal tempo trascorso nelle olivete a contatto con olivi secolari. Grazie alla collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi è prevista la presenza di psicologi che faciliteranno i partecipanti nelle attività di mindfulness, yoga e pilates all’ombra gli olivi.

Le ‘Merende nell'Oliveta’ in Puglia sono 23. Ecco le Città dell’Olio di Capitanata coinvolte: San Nicandro Garganico (1 maggio), Casalnuovo Monterotaro (4 maggio), Serracapriola (1 giugno), Mattinata (15 giugno), Vico del Gargano (23 giugno).

A Casalnuovo Monterotaro il programma prevede un incontro divulgativo con esperti, degustazione di olio evo locale con corso di introduzione all’assaggio e una passeggiata sui colli fino all’antica torre di Monterotaro. Il luogo della merenda è accessibile per le persone con disabilità e la sosta non richiede un equipaggiamento particolare. L’evento è realizzato in collaborazione con la pro loco De Rocca.

Gli altri programmi sono in via di definizione.