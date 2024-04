A Foggia nasce l'associazione ‘Chef del Mediterraneo’

Giovedì 2 maggio nella sala della Ruota di Palazzo Dogana alle 11 sarà presentata l'associazione ‘Chef del Mediterraneo’. Presieduta dallo chef stellato Domenico Cilenti di ‘Porta di Basso’ a Peschici e che vede come vice presidente Gegè Mangano de ‘Li Jalantuùmene’ di Monte Sant'Angelo, annovera tra i suoi fondatori nomi di spicco del panorama gastronomico locale e regionale come Beppe Zullo di Orsara di Puglia, Leonardo Vescera del ‘Capriccio’ di Vieste, Nazario Biscotti delle ‘Antiche Sere’ a Lesina e Pascal Barbato, panificatore di San Marco in Lamis.

L'Associazione nasce dopo anni di collaborazione tra gli chef della provincia, con l’obiettivo di valorizzare la dieta mediterranea come un patrimonio culinario e stile di vita sostenibile, di promuovere la cucina mediterranea, di valorizzare le tradizioni gastronomiche regionali e di puntare sulle nuove generazioni tramandando loro conoscenze e tradizioni.