Cristina D'Avena in concerto a Foggia

La regina delle sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90 arriva a Foggia. Cristina D’Avena sarà in concerto in piazza Umberto Giordano domenica 5 maggio a partire dalle 21. Come ha scritto sui social la stessa artista, sarà ospite del Festival del Nerd, il tradizionale appuntamento con la fiera del fumetto del capoluogo dauno e che quest’anno si terrà nei giorni del 4 e del 5 maggio.

Figlia di un medico originario di Apricena e di una casalinga marchigiana, debutta a soli 3 anni cantando ‘Il valzer del moscerino’ all’edizione del 1968 dello Zecchino d’Oro’. Il successo arriva negli anni ’80 con i le sigle dei cartoni animati che diventeranno dei cult per almeno un paio di generazioni e che le regaleranno diversi riconoscimenti: la ‘Canzone dei Puffi’ del 1982 è disco d'oro con oltre 500mila copie vendute, mentre ‘Kiss Me Licia’ del 1985 è platino. Oltre alla musica, si dedica alla tv interpretando serie per ragazzi e partecipando a diversi programmi. Ha all’attivo 84 singoli.