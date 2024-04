In Capitanata due tappe dell'itinerario concertistico per organi 'Il suono delle pietre'

Al via sabato 4 maggio alle 20, presso la suggestiva Chiesa di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo, il progetto della Camerata Musicale Barese ‘Il suono delle pietre – Itinerario concertistico dal Gargano al Salento’, cofinanziato da Fondazione Puglia. Coordinato artisticamente dal maestro Francesco Di Lernia (ricercatore, concertista e professore di organo) il progetto consiste in un ciclo itinerante di sette concerti d'organo che vedranno come protagonisti sia giovani e talentuosi musicisti che nomi affermati del mondo concertistico.

Il primo appuntamento a San Severo avrà per titolo ‘Chi non sa far stupir, vada a la striglia" e prevede programma di sonate, passaggi e diminuzioni nell'Italia del Seicento interpretato da Elia Pivetta all'organo e Valerio Latartara al violino barocco. L'11 maggio la magica atmosfera della Chiesa di Sant'Onofrio Anacoreta a San Giovanni Rotondo ospiterà (sempre alle 20) ‘In Cordis et Organo’, un concerto per arpa e organo con gli interpreti Teresa Viola e Stefano Perrotta. Poi i concerti proseguiranno nel resto della Puglia.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Per informazioni, chiamare il numero 080/5211908.