Arriva 'Musica Civica Reloaded' per ricaricare la cultura e l'arte con i giovani

‘Musica Civica Reloaded’ è la nuova iniziativa dell’associazione culturale Musica Civica guidata dal presidente Dino De Palma che intende ‘ricaricare’ la cultura e l’arte attraverso l’apporto delle nuove generazioni. Si tratta di 4 concerti che si terranno di mercoledì dal 10 aprile all’8 maggio 2024 presso il l’auditorium Santa Chiara di Foggia, alle 19 (ingresso 18.30) e nei quali arte, musica, storia e tecnologia si fonderanno per creare un’occasione di aggregazione e socialità per celebrare le bellezze della città, ascoltare musica di qualità, valorizzare i giovani artisti emergenti pugliesi e condividere momenti di convivialità nella classica ora dell’aperitivo.

Si parte il 10 aprile con il concerto dell’ApuliaCelloSoloist, un ensemble formato da violoncellisti pugliesi con attività concertistica a livello nazionale e internazionale, in ambito solistico, cameristico e orchestrale. Il repertorio abbraccia epoche, stili e generi musicali diversi, attraverso brani originali, trascrizioni e arrangiamenti, da Bach a Verdi fino a Richter passando per Piazzolla e Morricone.

Il secondo appuntamento è per il 17 aprile. Sul palco il Blow Up Percussion, un ensemble di percussionisti nato nel 2012 a Roma. Particolare il programma musicale proposto con musiche di John Cage e Steve Reich.

Terzo appuntamento il 24 aprile con il Furano Saxophone Ensemble, composto da artisti formatisi al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia che propone rielaborazioni e trascrizioni di Alberto Napolitano, componente del gruppo.

Il ciclo di concerti si conclude l’8 maggio con l’esibizione dell’Ensemble Umberto Giordano, una formazione cameristica composta da musicisti dalla carriera ricca di esperienze e collaborazioni. Apprezzato dal pubblico e dalla critica per la scelta di programmi sempre originali e ricercati, il gruppo spazia dalla musica colta all’opera lirica. Il programma prevede musiche di Puccini, Donizetti e Smetana.

Ogni serata sarà introdotta da una presentazione in video mapping proiettata sulla cupola dell’Auditorium Santa Chiara e conclusa da un aperitivo all’interno degli ipogei di Santa Chiara. È possibile partecipare agli eventi con abbonamento o biglietto. L’abbonamento a 4 spettacoli è acquistabile al costo di € 30 (ridotto per studenti € 25) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e mercoledì 20 marzo anche dalle 15 alle 17 presso la sede dell’Associazione Musica Civica, sita in via Napoli, 65. I biglietti per i singoli eventi saranno acquistabili da lunedì 25 marzo al costo di € 10 (ridotto per studenti € 7) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 sempre presso la sede dell’Associazione.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0881711798 o scrivere a musicacivica@gmail.com.

Musica Civica Reloaded’ è resa possibile grazie al Bando 3 – Live e promozione nazionale e internazionale promosso dal Ministero della Cultura e da SIAE nell’ambito del programma “Per chi crea”. Partner di progetto sono la Fondazione Apulia felix e la Camerata Musicale Barese.