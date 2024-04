Fa tappa a Foggia 'Road to Battiti'

Farà tappa anche a Foggia (fra piazza Cavour e piazza Italia) il ‘Road to Battiti’, il tour musicale che fa da apripista alla 22esima edizione del ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live’, la kermesse musicale itinerante più attesa dell’anno in programma tra fine giugno e inizio luglio. Le tappe pugliesi saranno dieci e la carovana partirà proprio dal capoluogo dauno sabato 4 maggio. Tra gli ospiti dei vari live ci saranno Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier, Emma, gli Articolo 31, Alessandra Amoroso, Irama, The Kolors.

In ogni città lo show inizierà alle 18 con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, divertimento e la partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dell’artista per la ‘performance on the road’ che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del ‘Radio Norba Cornetto Battiti Live’. L’accesso al ‘Road to Battiti’ è gratuito fino al raggiungimento delle capienze consentite.

