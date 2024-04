I dinosauri sbarcano in Fiera a Foggia

A Foggia ritornano i dinosauri. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile presso la Fiera (padiglione n.71) sarà possibile visitare una delle tappe del ‘Jurassic Expo in Tour’. L’orario di apertura sarà dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.

Si tratta della prima mostra itinerante di dinosauri in Italia con un allestimento immersivo che la trasforma in un vero e proprio scenario preistorico. Protagonisti indiscussi sono sempre i dinosauri e gli altri animali preistorici. Tanti modelli, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche, raccontano la loro storia e l’evoluzione della vita sulla terraferma e nei mari. Spiccano i rettili preistorici più famosi e conosciuti, come il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro e il Velociraptor.

I biglietti possono essere acquistati qui.