Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 aprile

Tanti eventi per tutti i gusti in Capitanata in questo weekend. Ecco quali non perdere.

Sabato 27 aprile

Foggia

Presso la Basilica della Madonna dell’Incoronata a partire dalle 3.45, rievocazione dell'Apparizione.

A partire dalle 15 presso la Città del cinema, torna in città la fiera del disco.

Alle 17 presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana momento celebrativo per ricordare il compositore Rico Garofalo.

A partire dalle 17 al bosco dell’Incoronata, escursione alla scoperta di un luogo incontaminato e dall’alto significato spirituale con l’evento ‘Voci nel bosco’.

Alle 21 al Teatro del Fuoco va in scena ‘Il vedovo allegro’, commedia che vede sul palco Carlo Buccirosso (qui anche in veste di regista).

Alle 21 al Teatro dei Limoni, debutto nazionale per ‘Le hasard - ballata romantica involontaria’ di Christian di Furia.

Provincia

A San Marco in Lamis, nell’ambito della festa patronale, a partire dalle 8.30 escursione ad anello Fajrama-Montenero con visita alle grotte di Montenero.

A Cerignola alle 18 presso la sala conferenze di Palazzo di Città, presentazione del libro ‘La tela di Svevo’ di Alessio Rega.

A Cerignola alle 18.30 (ingresso ore 18), all’interno della stagione teatrale per famiglie del ‘Roma Teatro Cinema E…’, va in scena ‘Il piccolo principe’ della Compagnia Teatro Blu.

A Peschici alle 19 spettacolo del gruppo folkloristico ‘La Vestesene’ all’interno del programma di eventi ‘Benedetta Primavera’.

A Candela pima edizione del ‘faciM’ Fest’ a partire dalle 19.30 in piazza Plebiscito.

A Monte Sant’Angelo alle 20.30 nell’auditorium ‘P. Principe’, proiezione del documentario ‘Procida’.

Monte Sant’Angelo alle 20.30 presso la Green Cave di FestambienteSud, anteprima di ‘Viator’, il festival musicale dedicato ai cammini.

A Mattinata alle 21 musica con una cover band di Ligabue che chiuderà la festa della Madonna Incoronata.

A Manfredonia alle 21 al Teatro comunale Lucio Dalla va in scena ‘Quanto basta’ con Lucia Zotti e Paolo Sassanelli diretti da Alessandro Piva.

A San Giovanni Rotondo alle 21 ‘Serata Uappissima’ al ProvoCult.

Sulle strade di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo torna il Rally Costa del Gargano.

Parte la prima edizione della ‘Festa del Cammino sul Gargano’ che promuove l’escursionismo e le bellezze della Montagna del Sole.

A Margherita di Savoia alle 11 inaugurazione dell’edizione 2024 del festival internazionale degli aquiloni.

Domenica 28 aprile

Foggia

A partire dalle 10 presso la Città del cinema, ultimo giorno per visitare la fiera del disco.

Presso la Basilica della Madonna dell’Incoronata alle 19 verrà celebrazioni conclusive della festa in onore della Vergine nera.

Presso ‘Associazione Jaco’ a partire dalle 20.30, ‘Rete Palestina Libera’ di Foggia organizza il 'Nazra Palestine short film festival'.

Alle 21 al Teatro del Fuoco va in scena ‘Il vedovo allegro’, commedia che vede sul palco Carlo Buccirosso (qui anche in veste di regista).

Alle 21 al Teatro Umberto Giordano la Piccola Compagnia Impertinente va in scena con ‘Cenerè’, una rilettura del capolavoro ‘La gatta Cenerentola’ di Roberto De Simone.

Provincia

Sulle strade di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo torna il Rally Costa del Gargano.

Dalle 8 possibilità di prendere parte alle escursioni della prima edizione della ‘Festa del Cammino sul Gargano’.

A Manfredonia alle 9.30 il Centro Studi Naturalistici organizza all’Oasi Laguna del Re una passeggiata per imparare a riconoscere ed utilizzare le erbe selvatiche ad uso alimentare del territorio.

A Cerignola alle 10 presso l’ingresso dell’ospedale Tatarella quarta edizione della ‘Ricerca sui pedali’, evento di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica.

A Mattinata, nell’ambito di ‘Orchidays’, dalle 19.30 la musica prenderà vita dai balconi del centro storico con ‘Alta musica’.

A Margherita di Savoia dalle 10 festival internazionale degli aquiloni.

Mostre in corso

A Vieste fino al 30 settembre sono visitabili la mostra dedicata a Oliviero Toscani (Museo Archeologico Petrone) e quella su Andy Warhol (Castello Svevo).

A Manfredonia fino al 4 maggio nelle ex Fabbriche San Francesco ci sarà la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese (AQP) ‘La fontana racconta’.

A Foggia fino al 30 maggio presso la Contemporanea Galleria d’arte di Giuseppe Benvenuto sarà possibile ammirare 'Larte che parla moderno e contemporaneo'.

A Foggia fino al 2 maggio nella Sala Diomede del Museo Civico, mostra personale dell’artista foggiano Enzo Ruggiero dal titolo ‘Inediti’.

A Foggia fino al 18 maggio nella sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti, è visitabile la mostra di Concetta Russo dal titolo ‘Sfumature dell’invisibile’.