Trekking ed escursioni in ebike per riscoprire il Gargano

In arrivo sette mesi di escursioni in ebike e trekking per scoprire una insolita Monte Sant’Angelo. Primo appuntamento domenica 14 aprile con il tour in ebike ‘Scoprendo le Orchidee a Pulsano’. La partenza è alle 9.30 dalla Basilica di San Michele Arcangelo con un percorso di circa 25 km in direzione abazia di Pulsano. Durante il tragitto si potranno ammirare e conoscere – grazie alla presenza di una guida – le oltre 85 specie di orchidee selvatiche che caratterizzano il territorio garganico.

Martedì 7 e mercoledì 8 maggio (si replica il 28 e il 29 settembre), appuntamento con il ‘Cammino dell’Arcangelo tra le grotte di San Michele del Gargano in Puglia’. Partenza alle 8.30 dalla Grotta di San Michele di Monte Sant’Angelo per raggiungere la Grotta dell’Arcangelo di Cagnano Varano. Domenica 12 maggio trekking sulla Via Francigena Micaelica con nuova variante Abbazia di Pulsano che verrà raggiunta attraverso antichi tratturi delimitati da pietre di recente scoperta. L’orario di partenza è alle 9.30.

Domenica 26 maggio a partire dalle 10 ‘La Foresta umbra in ebike’ alla scoperta dei luoghi più importanti come Falascone, Murgia, il Cutino d'Otri e la Riserva dei Daini. Si ripete domenica 7 luglio e domenica 15 settembre. Domenica 13 ottobre il percorso dal titolo ‘Scoprendo l’Abazia di Pulsano in e-bike’ partirà alle 9.30 dalla Basilica di San Michele Arcangelo con un percorso di circa 25 km.

Gli eventi sono patrocinati e sponsorizzati dal Comune di Monte Sant’Angelo con la collaborazione di ‘Mooveng Noleggio e Tour Green in Puglia’ e ‘Gargano Natour’.