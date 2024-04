Al Piccolo Teatro Fabio e Dino portano in scena 'Miseria e nobiltà' di Scarpetta

Al Piccolo Teatro di Foggia torna in scena ‘Miseria e nobiltà’, il capolavoro di Eduardo Scarpetta, nell’adattamento e per la regia di Dino La Cecilia. L’appuntamento è per il 12, 13, 14, 19,20 e 21 aprile e per i giorni 3, 4 e 5 maggio alle 21. In scena, insieme allo stesso La Cecilia nei panni di don Pasquale, ci saranno Fabio Conticelli nel ruolo di don Felice Sciosciammocca e tutta la squadra del Piccolo Teatro composta da Rita Dell'Aquila, Tonia Di Maggio, Sarah Panessa, Rosario Curcelli, Fabio Maggio, Monica La Salandra, Luca Citarelli, Rocco Morra, Gino de Stefano, Giuseppe de Stefano, Michele Vaira, Renato Giangrossi, Simona Pellegrino, Sofia Vecchini, Gianluca Ferri.

‘Miseria e nobiltà’. Il giovane nobile Eugenio è innamorato di Gemma, figlia di Gaetano, un cuoco arricchito. L'amore del ragazzo è però ostacolato da suo padre che preferirebbe un matrimonio nobile. Per questo, il giovane si rivolge ai due spiantati e perennemente affamati Felice Sciosciammocca e don Pasquale per impersonare per un giorno i suoi nobili parenti e fidanzarsi ufficialmente con l’amata. Ma le cose non andranno come previsto.

Per informazioni e acquistare i biglietti, chiamare il numero 0881723454 o scrivere su whatsapp al 3297867649.