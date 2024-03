A Vieste la personale del fotografo Oliviero Toscani e del padre della pop art Andy Wharol

Al Museo Archeologico Petrone, il Comune di Vieste con il Patrocinio della Regione Puglia presenta dal 23 marzo al 30 settembre 2024 la mostra ‘Oliviero Toscani: professione fotografo’ prodotta da Giuseppe Benvenuto e curata da Nicolas Ballario e Susanna Crisanti in collaborazione con il Polo Culturale. Si tratta di una mostra che in oltre 100 fotografie ripercorre la carriera del grande fotografo che ha fatto discutere il mondo su temi come il razzismo, la pena di morte, l’AIDS, la guerra, il sesso, la violenza, l’anoressia e molto altro.

Ci saranno tutte le sue campagne più famose, da quelle che hanno scosso l’opinione pubblica (come il famoso manifesto Jesus Jeans ‘Chi mi ama mi segua’, il bacio tra prete e suora del 1992, i tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007) a quelle meno conosciute. In mostra anche decine di ritratti che hanno ‘cambiato il mondo’, come Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini e i più grandi protagonisti della cultura dagli anni ‘70 in poi.

Sarà inoltre allestita una parete con la serie di fotografie che Toscani scattò a Andy Warhol negli anni ’70 e ’80: una sezione che unirà idealmente l’esposizione del fotografo a quella del padre della Pop Art, al quale sarà dedicata una personale, presso il Castello Svevo di Vieste, dal 22 marzo al 30 settembre.

“È impossibile esporre tutto il lavoro di Oliviero Toscani – dice il curatore della mostra Nicolas Ballario – ma con questa mostra vogliamo offrire una panoramica su uno dei fotografi più prolifici e celebrati di sempre, che è riuscito a essere inconfondibile e riconoscibile pur non essendosi mai piegato un unico stile. È un artista immenso e chi verrà in mostra potrà conoscerne i lati più inaspettati”.

“Siamo estremamente orgogliosi – dichiara l’assessora alla cultura Graziamaria Starace – di poter ospitare le opere di un artista di fama mondiale come Toscani e siamo certi che la sua esposizione susciterà grande interesse e apprezzamento tra i tanti visitatori e turisti che accorreranno. Le sue opere sono un vero e proprio inno alla creatività e alla diversità, e siamo certi che sapranno emozionare e ispirare tutti coloro che avranno la fortuna di poterle ammirare. Le immagini, racchiuse in questa personale sono potenti, provocatorie e spesso iconiche, e sono sicura che susciteranno un dibattito interessante”.

“Vieste – aggiunge il sindaco Giuseppe Nobiletti – dimostra a sua ambizione e crescita in ambito culturale grazie alla mostra ‘Professione Fotografo’ di Oliviero Toscani. Sono sicuro che questa mostra contribuirà ad arricchire il nostro patrimonio culturale e a promuovere la nostra città come destinazione turistica di prestigio”.

Orari marzo-aprile-maggio

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

1 aprile – 25 aprile – 1 maggio: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Orari giugno e settembre

Dal martedì alla domenica: 18.00 – 22.00

Orari luglio-agosto

Dal martedì alla domenica: 18.30 – 00.00

Costo del biglietto (mostra Oliviero Toscani + mostra Andy Wharol)

Intero: 13 euro

Ridotto Residenti - Over 65 - giovani dai 14 ai 18 anni: 5 euro

Ridotto studenti universitari: 5 euro

Ridotto gruppi minimo 15 persone: 5 euro

Ridotto personale delle Forze dell’Ordine: 5 euro

Gratuito per bambini fino ai 14 anni non compiuti, scolaresche (previa prenotazione), docenti (se accompagnano le scolaresche), persone con disabilità e un loro familiare o altro accompagnatore (che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza sociosanitaria), guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, giornalisti.

Prenotazione gruppi: viestepoloculturale@gmail.com

Servizio biglietteria Polo Culturale: +39 353 4299517