Torna la Marcia per la pace Emmaus-Amendola

Due giorni interamente dedicati al tema della pace per ribadire l’urgenza di impegnarsi per un immediato cessate il fuoco in un mondo in cui i venti di guerra spirano sempre più forti. Saranno quelli di sabato 13 e domenica 14 aprile quando il Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace, l’Ambasciata di pace di Foggia e la Rete dei Comitati per la pace di Puglia si uniranno per dire no ai conflitti armati e alla loro preparazione e per mostrare che azioni nonviolente possono contrastare con efficacia il militarismo e le guerre.

Sabato 13, a partire dalle 16.30 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte in via Galliani a Foggia ci sarà il convegno ‘Dimensioni internazionali, nazionali e locali per un impegno di pace’. Nelle tre sessioni in programma, Linda Maggiori (attivista e scrittrice) e Antonio Mazzeo (giornalista e antimilitarista) interverranno su ‘Le basi militari, l’ambiente e la Puglia’, mentre Carlo Tombola (storico e co-autore de ‘La catena dell’impunità’) e Bernardino Mason, obiettore e digiunatore per la pace, illustreranno il ‘Boicottaggio economico e il digiuno di pace come esempi di azioni nonviolente’. Si parlerà invece di ‘Prospettive religiose e pacifismo’ con Rosario Confessore, Pastore Valdese e Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente nazionale di Pax Christi.

Nella giornata di domenica 14 aprile tornerà, invece, la Marcia Emmaus-Amendola che supererà così le 10 edizioni. I pacifisti di Capitanata e della Puglia si metteranno in cammino nel percorso di 9 km che prenderà avvio simbolicamente dalla nota Comunità Emmaus, in Località Guiducci e terminerà in prossimità dell’aeroporto militare NATO (la base ospita i costosissimi F35, potenzialmente armabili con missili a testata nucleare). La partenza della marcia è fissata alle 9 con arrivo previsto intorno alle 12.30 e rientro in autobus alle 13. È possibile, per chi vuole, condividere il pranzo ad Emmaus e fare poi una visita guidata della Comunità e della fattoria bio-didattica.