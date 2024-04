Una 'camminata dell'amicizia' per promuovere relazioni autentiche

Il 13 aprile si terrà l'evento ‘Camminata dell'amicizia’. Si tratta di una passeggiata per mamme, papa e nonni con passeggini per godere della quiete del pomeriggio di un sabato nel quartiere, cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni, colori e natura. Un'esperienza condivisa con le associazioni che si occupano di persone con disabilita e organizzata dalla associazione ‘Famiglie in Rete di Foggia’. L'evento si inserisce all'interno del progetto che ha come scopo quello di creare una grande rete di comunità, mettendo insieme non solo le famiglie ma anche tutti gli altri soggetti sociali presenti sul territorio.

“La camminata dell’amicizia – spiegano gli organizzatori – vuole essere un'esperienza di condivisione della bellezza dello stare insieme, ciascuno con la propria diversità ed unicità, vuole promuovere rapporti inclusivi, relazioni autentiche che non nascondono sofferenze, paure e limiti, ma che integrano tutto nell'abbraccio dell'unica famiglia umana che diventa famiglia per tutti, strumento per vincere l'isolamento e sperimentare la gioia oltre e nonostante tutto”.

La passeggiata partirà alle 17 dalla sede dell'Associazione ANFFAS in via don Di Gioia, e al termine ci sarà un momento conviviale. Per informazioni chiamare i numeri 379.1239964 – 393.9713182.