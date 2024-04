A Deliceto l’inaugurazione della biblioteca intitolata all'archeologa Marina Mazzei

Si terrà sabato 13 aprile alle 10.30 a Deliceto, l’inaugurazione della Community Library (finanziata dal POR Puglia 2014/2020) che sarà dedicata a Marina Mazzei, nota archeologa italiana di origini delicetane, prematuramente scomparsa nel 2004, all’età di 49 anni.

“A vent’anni dalla sua scomparsa, l’Amministrazione comunale è felice di dedicare a Marina Mazzei un importante luogo di cultura, con l’intento di ricordare nel tempo il suo operato che tanto lustro ha dato alla nostra comunità e di elevarla a modello per le giovani generazioni delicetane, come esempio di dedizione e passione per la propria terra”, ha dichiarato il sindaco di Deliceto, Pasquale Bizzarro.

Marina Mazzei. Già direttrice dell’Ufficio di Foggia della Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia e direttrice del Museo Nazionale di Manfredonia, poi referente della Soprintendenza nei rapporti con il Comando dei Carabinieri, in seguito direttore Archeologo Coordinatore e Socio corrispondente dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, ha diretto gli scavi archeologici di Mattinata, Arpi, Siponto, Lucera, Ordona, Ascoli Satriano ed altre località della Puglia. Anche a Deliceto ha diretto importanti scavi, che, con suo grande rammarico, non hanno avuto il seguito auspicato. Autrice e curatrice di circa 230 scritti (tra cui 8 monografie), ha dato un fondamentale contributo allo studio, alla divulgazione, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Capitanata e della civiltà dei Dauni.

Durante l’inaugurazione, in Biblioteca gli esperti della aps Mira coinvolgeranno alunni e alunne in un interessante viaggio nel tempo attraverso le storie che arrivano dal passato con il laboratorio di antropologia ‘L’Evoluzione dell’Uomo’. Nell’occasione, sarà inaugurata anche la nuova sede dell’Infopoint, adiacente alla Biblioteca.