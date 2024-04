A Serracapriola la giornata delle donazioni e della prevenzione

Si terrà il 14 aprile a Serracapriola la ‘Giornata della donazione e della prevenzione’ organizzata dalla Fratres (Gruppo donatori di sangue di Serracapriola e Chieuti) e dall'Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Foggia. Dalle 8 alle 12.30 presso l’Autoemoteca in piazza Vittorio Emanuele III, sarà possibile donare il sangue alla presenza di un medico, un tecnico sanitario di laboratorio e un infermiere.

Contestualmente e in maniera del tutto gratuita, presso gli stand sarà possibile avere un confronto con alcuni professionisti sanitari (podologo, audiometrista, igienista dentale, tecnico sanitario di radiologia medica, educatore professionale, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva). In caso di condizioni atmosferiche avverse l'evento si svolgerà presso l’Istituto ‘Fiani – Leccisotti’. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Serracapriola, U.O.C. Servizio Trasfusionale Ospedale ‘T. Masselli – Mascia’ di San Severo, l’associazione Anpis Puglia – Associazione Nazionale per l’inclusione sociale, e Cittadinanzattiva.