A Peschici tre mesi di eventi per festeggiare la primavera

Si chiama ‘Benedetta Primavera’ il programma di eventi che dal 25 marzo al 16 giugno allieterà le giornate a Peschici con sport, musica, gastronomia e cultura, e pianificato in sinergia con la pro loco, la scuola, le associazioni, le parrocchie e gli imprenditori. Il tutto per dare una spinta alla destagionalizzazione turistica nella direzione della sostenibilità. Questo il programma dettagliato.

Lunedì 25 marzo alle 19 nella Chiesa Sant’Elia Profeta ci sarà la presentazione del libro ‘I canti della Settimana Santa a Peschici’ di Stefano Biscotti. L’evento è a cura delle Confraternite. Martedì 26 alle 17 le vie della cittadina garganica (partenza dal ‘Recinto Baronale’) saranno animate dalla passione di Cristo organizzata dall’associazione ‘Ars Nova’ in collaborazione con le Parrocchie. Domenica 31 a partire dalle 10 ci sarà la Pasqua itinerante con la banda musicale cittadina e le majorettes che inonderanno di musica le strade. L’evento è a cura dell’associazione ‘Amici della Musica – D. Collotorto’ e della ludoteca ‘L’isola che non c’è’.

Il programma di aprile partirà domenica 7 alle 20.30 con uno spettacolo muciale a cura del comitato ‘Sant’Elia Profeta’ in piazza Pertini e proseguirà il giorno seguente con i festeggiamenti in onore della Madonna di Loreto. Mercoledì 10 aprile alle 10 nell’auditorium ‘P. Granieri’ studenti e cittadini incontreranno Rosaria Costa per un dibattito sul libro ‘La mafia non deve fermarvi’, mentre giovedì 11 e giovedì 18 alle 9 stessa location per il progetto ‘Suola InCanto’, ovvero le prove generali dei ragazzi del ‘Libetta’ per essere protagonisti dell’opera ‘La Traviata’ di Verdi sul palcoscenico del Teatro San Carlo di Napoli. Sabato 13 alle 19, sempre in auditorium, il saggio con gli allievi dell’Asd Palestra Do’ dal titolo l’evento ‘La notte dei guerrieri’.

Da venerdì 19 a domenica 21 alle 20.30 in auditorium andrà in scena ‘Il contratto di matrimonio’ di Michele Martella, commedia in vernacolo peschiciano interpretata dalla compagnia ‘Ars Nova’. Lunedì 22 aprile alle 8 la Gara Provinciale di Orientamento corsa e trail-o delle competizioni sportive scolastiche 2023/2024 a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, mentre venerdì 26 alle 18 in piazza Pertini, momento dedicato ai più piccoli e alle famiglie con gonfiabili, truccabimbi creativo, leccornie, mascotte, e intrattenimento. Il mese si chiuderà sabato 27 alle 19 con lo spettacolo del gruppo folkloristico ‘La Vestesene’.

Il primo maggio alle 19.30 in piazza Pertini concerto di Ottavio De Stefano e la Big Band diretta dal maestro Antonello Ciccone, mentre da venerdì 3 a domenica 5 masterclass di recitazione con Vincenzo De Michele presso l’auditorium Granieri. Domenica 12 a partire dalle 19:30 in piazza Pertini l’attesissimo ‘Peschici’s Got Talent’ a cura di Stefano Biscotti e Mirko Losito. Domenica 19 dalle 10 presso lo stadio ‘Maggiano’ ci sarà la Festa del Calcio Giovanile di Capitanata a cura di F.I.G.C. L.N.D. Delegazione Provinciale Foggia, e mercoledì 22 alle 20 in auditorium il concerto bandistico dell’orchestra di fiati ‘Domenico Corigliano’ delle bande di Peschici e Vieste.

Sabato 25 maggio alle 10 presso l’area portuale, la sezione peschiciana della Lega Navale Italiana organizzerà l’evento ‘Plastic Free 2024’, mentre la sera alle 21 in piazza Pertini conclusione di giornata all’insegna della musica con la ‘Valida idea’ in concerto. Domenica 26 alle 18 festeggiamenti in onore della Madonnina del Mare, mentre venerdì 31alle 21 in piazza Pertini la cerimonia di presentazione squadre delle finali nazionali di calcio giovanile C.S.E.N. a cura dell’A.s.d ‘Medaglie Barletta Academy’.

Giugno inizia con un evento sportivo: sabato 1 a partire dalle 9 presso lo stadio ‘Maggiano’ si disputeranno el finali nazionali di calcio giovanile C.S.E.N. Alle 16 in corso Garibaldi, invece, ci sarà la XXXIV edizione ‘Targa di Capitanata’ a cura di ‘Autoclub Storico Dauno’. Domenica 2 si continuerà cone le finali nazionali di calcio giovanile e alle 20.30 per le vie di Peschici andrà in scena il suggestivo spettacolo itinerante degli sbandieratori e musici ‘Florentinum’ di Torremaggiore. Giovedì 6 sarà all’insegna della musica con il concerto ‘L’orchestra si diverte…ancora una volta’ a cura dell’Istituto Omnicomprensivo Statale ‘G. Libetta’ in programma alle 19 in piazza Pertini.

Venerdì 7 a partire dalle 9 presso lo stadio ‘Maggiano’ ci sarà la Holiday Cup Torneo Bari Generation a cura di A.p.d. ‘Medaglie d’oro di Barletta’ che continuerà fino a domenica 9. Sabato 8 a partire dalle 15 in corso Garibaldi si potrà assistere alla XXII edizione di ‘In moto…sulle strade della pugliesita’ doc circuito tricolore’ a cura di Aste e Bilancieri - Automotoclub Federato ASI Bitonto, e alle 21 sempre in piazza, a ‘Note d’estate-Concerto in Piazza’ con la banda ‘Città di Peschici D. Collotorto’ diretta dal maestro Noemi Racioppa. Domenica 9 alle 21.30 piazza Pertini sarà allietata dal saggio di danza ‘Passion For Dance’ dell’A.s.d. ‘Fitness Dance Company’, mentre da mercoledì 12 a venerdì 14 spazio ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova.

L’ultimo weekend di ‘Benedetta primavera’ sarà dedicato alla pulizia dei fondali marini a cura della sezione peschiciana della Lega Navale Italiana presso l’area portuale a partire dalle 10 (sabato 15) e al saggio di danza e karate dell’A.s.d. ‘Athletic Club’ a partire dalle 21.30 in piazza Pertini (domenica 16).

(foto Matteo Nuzziello)