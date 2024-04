A San Giovanni Rotondo una serata di beneficenza per i pazienti di oncoematologia pediatrica

Il Centro di Spiritualità Padre Pio a San Giovanni Rotondo ospiterà, domenica 14 aprile alle 18.30 (ingresso alle 18), l’edizione 2024 di ‘Destinazione Speranza’, lo spettacolo benefico di Casa Sollievo della Sofferenza ideato per raccogliere fondi a sostegno dei tre viaggi premio in programma quest’anno per i piccoli pazienti e le famiglie dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo.

I piccoli pazienti, dimessi e in buone condizioni di salute, i loro genitori e gli operatori sanitari volontari parteciperanno nei prossimi mesi estivi ai tre viaggi in programma: la settimana della salute in Sicilia, la settimana della salute in Sardegna e il pellegrinaggio al Santuario di Lourdes.

Per raccogliere fondi a sostegno delle iniziative, sul palco di quest’anno si esibiranno diversi attori e comici affermati del teatro e della televisione italiana, tra cui il musicomico barese Antonello Vannucci, i comici Bruce Ketta (Zelig), Cinzia Marseglia (Zelig), Demo Mura (Rai, Mediaset, Radio Kiss Kiss) e Tommy Terrafino (Made in Sud).

I biglietti per partecipare alla serata-spettacolo e contribuire alla raccolta fondi hanno un costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Direzione Amministrativa dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza chiamando lo 0882.410292 o scrivendo a direzioneamministrativa@operapadrepio.it.