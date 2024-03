Le tragedie di marzo che hanno scosso la Capitanata

In provincia di Foggia la settimana antecedente a quella 'Santa' di Pasqua, è stata caratterizzata da una serie di tragedie, tra cui tre incidenti stradali.

Sono tre, invece, le morti violente del mese: quella del 4 marzo a Ischitella, ovvero l'omicidio di Vincenzo Silvestri, la seconda vittima nel Milanese con l'uccisione del 41enne di Torremaggiore Roberto Parisi, accoltellato dal nipote per motivi passionali; l'ultimo in ordine di tempo è il decesso avvenuto sul treno Pescara-Sulmona in cui ha perso la vita Antonio D'Acci, il macchinista 61enne stroncato da un malore mentre era alla guida del convoglio regionale con a bordo 87 passeggeri, salvi per via del tempestivo tentativo riuscito della vittima di azionare il freno a mano.

Ha scosso la città di Apricena il ritrovamento del corpo senza vita del 75enne Salvatore Gagliardi, deceduto nei boschi dove si era recato per raccogliere i funghi.

Tre, invece, le vite spezzate sulle strade della Capitanata: la sera del 23 marzo, in via Cerignola a Foggia, ha perso la vita il motociclista 24enne Andrea Cacace (le immagini video). Soltanto 48 ore dopo, sulla strada provinciale 141 di Zapponeta, ha perso la vita Michele Di Tommaso, centravanti 21enne della squadra locale del Real Zapponeta. Aveva 75 anni Potito Pantaleo, deceduto nel sinistro avvenuto a Candela il 26 marzo.

Era di Cerignola anche Michele Menunni, l'autotrasportatore rimasto vittima anch'egli di un sinistro, ma vicino ad Ariano Irpino, dove viveva.

Hanno scosso la città di Foggia le dipartite dell'impresario-musicista Angelo Cavallo, dell'anima metal Giuseppe Langianese e ieri del cultore di storia locale ed ex presidente della Fondazione Monti Uniti, l'avv. Francesco Andretta.