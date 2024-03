Addio a Giuseppe Langianese, il foggiano anima metal della Puglia

Assicuratore nella vita ma con una grande passione per il metal: Foggia piange Giuseppe Langianese, 55 anni, conosciuto negli ambienti del genere musicale per aver organizzato numerosi eventi in città tramite Projectarea Metalzone e portato artisti importanti Necrodeath, Mass Murder, Fingernails, Paul Di Anno, Dennis Stratton, Fleshgod Apocalypse, Forgotten Tomb, Vajass, Sudden Death, Sadist, Martyrium, Nocturnal Depression, Opera IX, Goblin, Archgoat, Pino Scotto, Descrution, Apsû e Sinister

Il più noto dei festival, Methalloween, porta anche la sua firma: "Con lui si è spento tanto nella nostra città, molti qui non lo meritavano. Era coraggioso e tenace, un guerriero". La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. Decine e decine i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook: "Oggi saluto uno dei più tosti metallari che io abbia mai conosciuto, ma anche una delle più belle persone incontrate sul mio cammino che mi ha coccolato con le sue gentilezze, accompagnato nelle pazze avventure e deliziato con aneddoti e serate indimenticabili"

"Ciao ragazzi...purtroppo oggi è una giornata triste. Vi comunichiamo la scomparsa del nostro fratello Giuseppe Langia, organizzatore delle serate metal nel foggiano Ci stringiamo intorno a Monica e tutti i familiari. Riposa in pace Metal brother!" il messaggio degli organizzatori del festival meta, 'Kræmpus Fest'.

Anche il sito metal.it ha dedicato una nota a Giuseppe: "Una persona tenace che ha fatto tanto per il metal al Sud Italia".