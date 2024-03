Macchinista foggiano muore sul regionale Pescara-Sulmona: colpito da infarto, ha salvato tutti i passeggeri

Aveva 61 anni ed era originario di Foggia, anche se era residente a Termoli, il macchinista morto per un malore questo pomeriggio 26 marzo mentre era alla guida del convoglio regionale che collega Pescara a Sulmona.

Prima che il cuore di Antonio D'Acci smettesse di battere (si sono rivelati inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo), l'esperto macchinista di Trenitalia in servizio da quasi 40 anni, è riuscito a mettere in salvo tutti i passeggeri arrestando tempestivamente la corsa in aperta campagna.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. I treni, bloccati tra l'interporto d'Abruzzo e Manoppello, luogo della tragedia, subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Trenitalia ha organizzanto i bus sostitutivi tra le stazioni di Chieti e Manoppello.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Penne intervenuti insieme ai vigili del fuoco.