Addio ad Angelo Cavallo, l'impresario di Foggia che ha scoperto Antonio Albanese e cantato Matteo Salvatore

Scrittore, musicista e impresario, si è spento per sempre oggi l'esistenza di Angelo Cavallo, produttore di Foggia e amico del cantastorie Matteo Salvatore, che gli aveva dedicato anche 'L'uomo del Tavoliere', incisa per prima dai Favonio. "Me la scrisse perché litigammo" disse in un'intervista rilasciata a Germana Zappatore nella puntata di TreShow del 9 febbraio 2020.

Direttore artistico della rassegna musicale 'Tamburi dal Mare', era titolare dell'agenzia 'World Music. A Foggia ha portato la musica del mondo. "E' un modo per viaggiare, per conoscere il mondo senza andare dal mondo". Aveva diretto anche il Carpino Folk Festival.

"Ti voglio ricordare così, arrogante, bello e geniale, forse troppo per essere terreno" scrive Ester Fracasso su Facebook.

L'amicizia con Antonio Albanese

Il 15 luglio 2020, in un post su Facebook, raccontava dell'amicizia con Antonio Albanese: "Nel 1989 Antonio Albanese viene scoperto da me. All'epoca era uno studente della scuola teatrale Civica di Milano.Nel Gargano in particolare nei villaggi turistici tra Vieste e Peschici, Antonio e Nicola Rignanese eseguono per la Blue Animation Team circa 60 repliche. L'autore dei testi di cabaret sono io. Vivevamo nei bungalow del villaggio turistico Piccolo Friuli.

Il cappotto di Epifani che ancora usa, dice per scaramanzia, lo comprammo alle pezze americane del Venerdì. Per chi non è di Foggia, è un mercato di ambulanti. Ed è in quella estate che si creano i suoi personaggi come Frango e stop e Epifanio. Nell'ottobre dello stesso anno lui partecipa e vince il festival del cabaret La Zanzara d'oro. Subito viene invitato al Maurizio Costanzo Show. Poi con la olimpionica foggiana Antonella Bevilacqua conduce il programma Mai Dire Gol'

Antonio deve molto a Foggia e a chi gli ha imboccato il dialetto che lo faceva divertire molto. La sua prima esibizione pubblica fu a Foggia presso Ristorante Cicolella in Fiera in occasione di una festa di carnevale organizzata da me ed Ester Fracasso, ovvero Blue Animation Team per Albertino Cicolella".

Angelo Cavallo scrittore

Ha scritto testi teatrali collaborando con Sergio Rubini e scritto alcuni libri: Il trenino sul Gargano. Cammina treno con le canzoni di Matteo Salvatore, L' arabo di Puglia. Storie di musica e di Puglia, Tremiti Mare, Due storie dal Gargano. Storie di donne e di Puglia, Giosué Rizzi. Giudizio e pregiudizio, Matteo Salvatore. Le canzoni e la storia, La luna aggira il mondo e voi dormite.