Gravissimo incidente stradale a Foggia, violento scontro tra un'auto e una moto: un morto e tre feriti

È di un morto il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto poco fa in via Cerignola a Foggia. Coinvolti nel sinistro una Multipla, con a bordo tre persone (marito, moglie e la loro figlia) e una moto.

Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi procedevano in direzione opposta, quando il conducente della Multipla ha svoltato a sinistra, verosimilmente per raggiungere l'abitazione di alcuni amici; la moto, che percorreva la via in direzione Foggia, non è riuscita a evitare l’impatto finendo contro il lato destro della vettura.

Per il motociclista, Andrea Cacace, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Feriti in maniera lieve, il conducente della Multipla e i due passeggeri.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Polizia Locale, gli operatori del 118 e l’Elisoccorso.

Aggiornato alle ore 22.00